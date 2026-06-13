"Спортните чудеса" помагат и на талантите в тениса
Почетният член на УС БФТ проф. Ангел Пенчев бе удостоен със званието "Почетен гражданин на Русе". Уважението към легендарния спец е за изключителнит...
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Почетният член на УС БФТ проф. Ангел Пенчев бе удостоен със званието "Почетен гражданин на Русе". Уважението към легендарния спец е за изключителнит...