Ангел Червенков: Българите в Крим имат отлична репутация
Българският треньор Ангел Червенков изведе кримския "Севастопол" до рекордно в историята на клуба класиране през изминалия шампионат в Украйна. Той се...
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Българският треньор Ангел Червенков изведе кримския "Севастопол" до рекордно в историята на клуба класиране през изминалия шампионат в Украйна. Той се...
Мачът между отборите на "Севастопол", където треньор е българинът Ангел Червенков, и "Металист" (Харков) е под сериозен въпрос. По програма двубоят от...
Българският специалист Ангел Червенков за втори път в кариерата си пое украинския "Севастопол". 49-годишният специалист беше представен на официална п...