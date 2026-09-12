Всичко за Ангел Червенков

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Бойкотират мач на Червенков

Бойкотират мач на Червенков

Мачът между отборите на "Севастопол", където треньор е българинът Ангел Червенков, и "Металист" (Харков) е под сериозен въпрос. По програма двубоят от...

20 март | 19:45
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