Нов филм за светеца, възкресил дете
Ще бъде представен премиерно в София на 18, 19 и 20 февруари от 18.30 часа в Дома на киното
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Ще бъде представен премиерно в София на 18, 19 и 20 февруари от 18.30 часа в Дома на киното
Водещият от телевизия Европа Ангел Бончев дари свои книги на любознателните гимназисти
Журналистът Ангел Бончев представя в лентата си 17 църкви, над 60 параклиса и 5 големи манастира около Асеновград
Фондация "Утре за всеки" нямала пари да му върне платения откуп Жертвата на групата за отвличане "Наглите" Ангел Бончев все още не е получил нито сто...
Държавата трябваше да запорира сметките на "Утре за всеки", смята адвокат Христо Моллов