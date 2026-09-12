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На кого служи бг чиновникът

На кого служи бг чиновникът

Чиновниците по принцип биват назначавани, за да служат на народа. И да решават проблемите на хората, които се обръщат към тях. Българският чиновник об...

05 август | 6:20
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