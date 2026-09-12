Лекарите настръхнаха! Лоши новини за Чарлз Трети
Тъй като е отказал да ги послуша, те се разбрали с Камила
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Тъй като е отказал да ги послуша, те се разбрали с Камила
Лекарите са я посъветвали да се съсредоточи върху здравето си
Втори официален ангажимент на Мидълтън
Надигна се вълна от спекулации и конспиративни теории в социалните мрежи
Не са обсъждани никакви бройки мигранти, които да приеме България, каза той
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"Сините" спазват ангажиментите си независимо от паднемията
Чиновниците по принцип биват назначавани, за да служат на народа. И да решават проблемите на хората, които се обръщат към тях. Българският чиновник об...
София. Над 90% от поетите ангажименти са изпълнени от служебното правителство. Това заяви на брифинг в Министерски съвет служебният премиер Георги Бли...