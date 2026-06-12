Пеевски пое ангажимент за разрешаване на проблемите в Българската федерация по вдигане на тежести
Щангистите ни ще имат нормални условия за подготовка за международни състезания
Следете всички новини, анализи и коментари за Ангажимент. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Щангистите ни ще имат нормални условия за подготовка за международни състезания
Въз основа на съществуваща, одобрена и научно обоснована цел, до 2030 г. компанията ще намали емисиите
София. Никъде не сме поемали ангажимент да подкрепяме всичко, което предлага ГЕРБ. Това коментира председателят на ПГ на Патриотичния фронт Валери Сим...