Сърцето дава знак! Кои симптоми не бива да се пропускат?
Редовните медицински прегледи могат да предотвратят голяма опасност
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Редовните медицински прегледи могат да предотвратят голяма опасност
Славата понякога ми идва в повече, казва звездата от „Игра на тронове“, която преживя тежък здравословен проблем
Над 15 часова рядко извършвана у нас операция осъществиха неврохирурзите в Университетска болница „Софиямед" и така спасиха живота на 33г. жена с тежъ...
Заболяването покосява без предварителни симптоми В Стара Загора бяха оперирани първите двама пациенти с проблем на абдоминалната аорта Старозагорска...
Зам.-председателят на Народното събрание, която във вторник бе приета по спешност във ВМА, се оказа със спукана аневризма - патологично разширение на...
Абдоминалната аневризма убива за минути, но често няма симптоми