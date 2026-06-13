Аня Пенчева с болезнена изповед. За живота, семейството и театъра
Голямата актриса с откровен разговор пред Мон Дьо
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Голямата актриса с откровен разговор пред Мон Дьо
Според актрисата той е толкова различен, че няма човек, който да го познава изцяло
С Георги Мамалев, Михаил Петров и компания излизат в Античния театър с "Аз плащам" навръх 4 юли