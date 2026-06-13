Цацаров подписа споразумение с АББ
Целта е да се противодейства на заплахите пред банковия сектор
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Целта е да се противодейства на заплахите пред банковия сектор
Феномен като фалита на КТБ се случва много рядко в банковата практика. И мисля, че теоретично вече няма как да се случи в България. Това обяви председ...
Изборът на управител на БНБ трябва да се случи максимално бързо. Това заяви председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов пред БНР...