Радев поздрави проф. Андрей Пантев за 85-годишния му юбилей
Държавният глава пожелава крепко здраве, неотслабващи сили и енергия на проф. Андрей Пантев
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Държавният глава пожелава крепко здраве, неотслабващи сили и енергия на проф. Андрей Пантев
Бранд България е дивният български език
Ние сме оставили македонските българи, каза историкът
Това твърди проф. Андрей Пантев
Проф. Андрей Пантев с тежки думи за българите на 24 май
България уж винаги е със силните, а се оказва на губещата страна Тревожно е, че съюзниците станаха врагове, казва проф. Андрей Пантев - Г-н професор...
Дебатите за ЕП са като препирни от фризьорски салон, казва проф. Пантев
Професор Андрей Пантев и шефът на БАН академик Стефан Воденичаров бяха удостоени с почетен знак "Стефан Стамболов". Наградата е за лидерски принос в...
Стара Загора. Открит урок по история на проф. Андрей Пантев на легендарния връх Шипка ще бъде една от многото инициативи за националното честване на...
София. „Аз съм дълбок песимист, че отново ще се появят спасители и пророци, отново ще се симулира загриженост, а недоволството може да стигне до кръво...