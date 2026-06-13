Ясен е съперникът на Гришо в Истанбул
Казахстанецът Андрей Голубьов, който е №117 в новата световна ранглиста ще играе с Григор Димитров във втория кръг на тенис турнира в Истанбул. В мач...
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Казахстанецът Андрей Голубьов, който е №117 в новата световна ранглиста ще играе с Григор Димитров във втория кръг на тенис турнира в Истанбул. В мач...