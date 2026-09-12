Всичко за Андрей Гълъбинов

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Последни новини Спорт
Шеф се ядоса на Гълъбинов

Шеф се ядоса на Гълъбинов

Андрей Гълъбинов няма бъдеще в "Ливорно", категоричен е президентът на клуба Алдо Спинели. "Гълъбинов бе в списъка за продажба. Той иска да остане. Да...

07 февруари | 18:40
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Любо повика син на легенда

Любо повика син на легенда

Очаквана повиквателна за националния отбор получи нападателят Андрей Гълъбинов от "Авелино".   Той има 10 гола от началото на сезона в италианската...

20 февруари | 19:55
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