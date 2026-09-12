Венци Христов сменя Гълъбинов в националния
Венцислав Христов ще бъде повикан от Ивайло Петев на мястото на Андрей Гълъбинов, информира Гонг. Нападателят на "Новара" отказа да играе за България...
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Венцислав Христов ще бъде повикан от Ивайло Петев на мястото на Андрей Гълъбинов, информира Гонг. Нападателят на "Новара" отказа да играе за България...
Треньорското ръководството на националния отбор на България съобщава, че Андрей Гълъбинов, който получи повиквателна за европейските квалификации срещ...
Андрей Гълъбинов няма бъдеще в "Ливорно", категоричен е президентът на клуба Алдо Спинели. "Гълъбинов бе в списъка за продажба. Той иска да остане. Да...
Синиша прилапва българин без пари. Според медиите в Италия Андрей Гълъбинов е подписал предварителен договор със "Сампдория". Той има правото на това,...
Гълъбинов отива в "Лийдс" пишат медиите на Острова. Българският национал е сред целите на мениджъра Нийл Редфърн през януари. В момента "белите" имат...
Фенове канят Андрей Гълъбинов в "Авелино" с уиски Българският национал Андрей Гълъбинов е пред завръщане в "Авелино", информира "irpinianews". Напада...
Чочев се уреди с уикенд в Тренто Андрей Гълъбинов отказва да поднови договора си с "Ливорно", съобщава италианският "Кориеро дело Спорт". Информацият...
"Ливорно" върза Андрей Гълъбинов и още двама играчи с нови договори. Преди това националът се завърна с гръм и трясък в клуба. Андрей заби четири гол...
Андрей Гълъбинов вкара и се контузи при победата на "Авелино" с 3:0 срещу "Реджина" кръг преди края на сезона в Серия "Б". Нападателят, който миналат...
Българският нападател Андрей Гълъбинов е следен от италианския "Киево", твърдят медиите в Италия. Още след дебюта на нападателя в националния отбор в...
Авелино. Авелино победи трудно Емполи с 1:0 като гост в първи мач от 27-ия кръг на италианската Серия "Б". Единственото попадение беше дело на Армандо...
Андрей Гълъбинов е пред трансфер в серия "А", намекна самият той пред "Стандарт" след мача с Беларус, спечелен от нашите с 2:1. В потвърждение на думи...
София. Два клуба от Серия А следят изявите на новия национал на България Андрей Гълъбинов, след дебюта му с екипа на "лъвовете" снощи. Според медиите...
Агитка на ЦСКА (Москва) вика за Георги Миланов
Очаквана повиквателна за националния отбор получи нападателят Андрей Гълъбинов от "Авелино". Той има 10 гола от началото на сезона в италианската...
Авелино. Андрей Гълъбинов отбеляза пореден гол, с който осигури победата на своя Авелино с 2:1 над Модена в мач от 19-тия кръг на Серия Б. 25-годишни...