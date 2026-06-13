Първи разговор на военно ниво между САЩ и Русия. Пълен разнобой
Миналия уикенд Москва заяви, че САЩ са отговорни за украинската атака над анексирания от Русия Кримски полуостров
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Миналия уикенд Москва заяви, че САЩ са отговорни за украинската атака над анексирания от Русия Кримски полуостров
Драма в клановете на Кремъл след раздаването на нови порции във властта
Коментарите му привлякоха вниманието, защото представители на руските власти рядко обсъждат жертвите във войната
Не е служил в армията
Президентът Владимир Путин назначи Андрей Белоусов за първи вицепремиер на Русия