Откриха ново игрище в Сандански за 53 000 лв.
Нова спортна площадка в кварта „Спартак" в Сандански бе официялно открита в четвъртък. На церемонията присъства и общинският кмет Андон Тотев. „Щастл...
Следете всички новини, анализи и коментари за Андон Тотев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нова спортна площадка в кварта „Спартак" в Сандански бе официялно открита в четвъртък. На церемонията присъства и общинският кмет Андон Тотев. „Щастл...