Верея привлече нападател на английския „Блeкпул“
Стара Загора. Истински удар направи старозагорският ФК „Верея" малко преди затваряне на зимния трансферен прозорец. Втородивизионният тим е подписал д...
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Стара Загора. Истински удар направи старозагорският ФК „Верея" малко преди затваряне на зимния трансферен прозорец. Втородивизионният тим е подписал д...