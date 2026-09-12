Бивш шеф на НАТО ще съветва Порошенко
Бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен е назначен за съветник на украинския президент Петро Порошенко, предаде Асошиейтед прес. Съотв...
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Бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен е назначен за съветник на украинския президент Петро Порошенко, предаде Асошиейтед прес. Съотв...
Андерс Фог Расмусен се сбогува с НАТО, на която бе генерален секретар в продължение на пет години, без да предаде лично поста на приемника си Йенс Сто...
Лондон. Русия праща още войски на границата с Украйна, обяви генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен. поне още няколко хиляди руски войници в...
София. Президентът Росен Плевнелиев връчи на генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен орден „Стара планина" I степен. След церемонията Расмусе...
Преди година и половина лидерът на партията Волен Сидеров настоя за провеждането на референдум за излизане на България от НАТО
София. Генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен пристигна в четвъртък вечерта на посещение в София, където му предстоят поредица срещи с държа...
София. Генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен пристига на двудневно посещение в България. Визитата му е по покана на президента Росен Плевне...