Всичко за Андерс Фог Расмусен

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Расмусен се сбогува с НАТО

Расмусен се сбогува с НАТО

Андерс Фог Расмусен се сбогува с НАТО, на която бе генерален секретар в продължение на пет години, без да предаде лично поста на приемника си Йенс Сто...

26 септември | 20:45
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