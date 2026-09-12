Анастейша защити ботокса
Анастейша защити жените, използващи ботокс. "Нямам какво да се лъжем. Почти всички известни жени над четиридесет години се подлагаме на такива процеду...
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Анастейша защити жените, използващи ботокс. "Нямам какво да се лъжем. Почти всички известни жени над четиридесет години се подлагаме на такива процеду...
Звездата заби хитовете си и кавъри на AC/DC пред 5000 фенове Анастейша, каквато винаги сме я мечтали - щура, секси, с тесен кожен панталон и много др...
Анастейша пристига в София само няколко часа преди концерта си довечера в НДК. Вратите на зала 1 се отварят в 19 ч, а дамата със сексапилния глас ще д...
Поп звездата кара на вода и чай в София Анастейша, чийто дългоочакван концерт е утре в зала 1 на НДК, не прояви капризи за престоя си у нас. Певицата...
Американската поп икона Анастейша заяви, че няма търпение да се срещне с българските си фенове. Тя ще изнесе концерт в София в зала 1 на НДК на 16 апр...
Анастейша също си e направила мастектомия като Анджелина Джоли, но предпочела да го запази в тайна. 45-годишната певица беше диагностицирана с рак на...
Лос Анджелис. Анастейша, която претърпя двойна мастектомия, след като беше диагностицирана с рак на гърдата за втори път, получи подкрепа от колеги и...