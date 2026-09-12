Всичко за Анастейша

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Анастейша защити ботокса

Анастейша защити ботокса

Анастейша защити жените, използващи ботокс. "Нямам какво да се лъжем. Почти всички известни жени над четиридесет години се подлагаме на такива процеду...

26 март | 1:10
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Фурор на Анастейша в НДК

Фурор на Анастейша в НДК

Звездата заби хитовете си и кавъри на AC/DC пред 5000 фенове Анастейша, каквато винаги сме я мечтали - щура, секси, с тесен кожен панталон и много др...

17 април | 16:44
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Колеги подкрепят Анастейша

Колеги подкрепят Анастейша

Лос Анджелис. Анастейша, която претърпя двойна мастектомия, след като беше диагностицирана с рак на гърдата за втори път, получи подкрепа от колеги и...

03 октомври | 6:10
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