Амос Оз: Бойкотираш ли книгата, ставаш лош
Големият разказвач Амос Оз скоро бе в Германия, за да представи изданието на романа си "Юда". Германия и Оз имат странна връзка. Самият писател е роде...
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Големият разказвач Амос Оз скоро бе в Германия, за да представи изданието на романа си "Юда". Германия и Оз имат странна връзка. Самият писател е роде...