Разкриха кой стои зад нарколабораторията за амфети край Омуртаг
Тя е без прецедент досега у нас
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Тя е без прецедент досега у нас
Рекордно количество амфетамин бе спипано при спецакция в Кърджали. Над 25 кг таблетки амфетамин са намерени във "Фолксваген", управляван от 22-годишен...
В джобчето ми дрънкат семки и амфетки Училищните бюфети удариха пазара на дилърите на дрога. Първолаче си купи лакомство с амфетамини директно от шко...