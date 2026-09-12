Велико Търново е с големи амбиции за развитието на леката атлетика
Президентът на Българска федерация лека атлетика Добромир Карамаринов и кметът на община Велико Търново Даниел Панов се срещнаха в старата българска с...
Следете всички новини, анализи и коментари за Амбиции. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Президентът на Българска федерация лека атлетика Добромир Карамаринов и кметът на община Велико Търново Даниел Панов се срещнаха в старата българска с...
България се намира в нова политическа ситуация. Предсрочните избори са на хоризонта. Вече никой в политическите централи не ги поставя под съмнение. Е...
Младежът създаде таблет за незрящи, в момента чака патент и учи реклама Атанас Атанасов бе едно от момчетата, които "Стандарт" и БАН наградиха в камп...
София. 2015 да бъде най-силната годината от гледна точка на работата с европарите, откакто сме член на ЕС, и да бъде сложен край на безнаказаността в...
Живко Георгиев,социолог В състава на новия служебен кабинет не виждам някакви скрити замисли или пък кой знае какви амбиции. По всяка вероятност през...
Разговорите с партньорите ни не са сделка, заявил соцлидерът на червените депутати