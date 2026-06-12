Спасители на сноубордист с награда от 10 000 лв.
Спасителите на турския сноубордист Алпер Боскурт бяха наградени с 10 000 лева, осигурени от ЗК "Лев Инс". На 24 януари 31-годишният турист пострада се...
Следете всички новини, анализи и коментари за Алпер Боскурт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Спасителите на турския сноубордист Алпер Боскурт бяха наградени с 10 000 лева, осигурени от ЗК "Лев Инс". На 24 януари 31-годишният турист пострада се...