Закопчаха гастролиращ „ало“-измамник
Стара Загора. Гастролиращ „ало"-измамник е бил закопчан за серия измами в Чирпанско. Установено е, че И.П., на 41-години от Плевен, е съучастник в пон...
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Стара Загора. Гастролиращ „ало"-измамник е бил закопчан за серия измами в Чирпанско. Установено е, че И.П., на 41-години от Плевен, е съучастник в пон...
Същият ден друг мошеник измъкна от 87-годишна баба 19 500 лв Стара Загора. Вчерашният 9 октомври спокойно може да се нарече ден на „ало-измамниците"...
Стара Загора. Възрастна жена от старозагорското с. Дъбово е била заблудена от неизвестен ало-измамник, който успял да измъкне от нея 1100 лв. за кутия...