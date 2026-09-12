Всичко за Ало Измама

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Задържаха алоизмамник

Задържаха алоизмамник

Извършител на телефонни измами е задържан в хода на реализирана полицейска операция. Акцията е проведена под ръководството на ГД „Национална полиция"....

25 май | 13:47
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Жена даде 3 бона на измамници

Жена даде 3 бона на измамници

Сливналийка даде 3000 лева на измамници като се съгласи писмено да заплати сумата, слагайки своя подпис. Подобен случай не сме имали, въпреки голямото...

20 април | 14:10
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