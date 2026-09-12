Изключителна наглост! Нов случай на "ало" измама
73-годишна жена е потърпевша
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73-годишна жена е потърпевша
Образувано е досъдебно производство.
Случаят е от Варна
Възрастна жена даде 60 000 лв.
Те са обвинени в 14 случая на довършено престъпление "измама"
Дете станало "муле"
През 2015 година същата жена е била "ужилена" с 9400 лева
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