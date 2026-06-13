Управляваме дома през телефон и таблет
Достъпна система за автоматизация на дома създаде българска компания за телекомуникации. След седмица проектът заминава за Сингапур с амбициите да пок...
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Достъпна система за автоматизация на дома създаде българска компания за телекомуникации. След седмица проектът заминава за Сингапур с амбициите да пок...