Алибаба обеща 13 млрд. евро дарение, акциите й се сринаха
Компанията отговори на призива на китайския президент Си Цзинпин
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Компанията отговори на призива на китайския президент Си Цзинпин
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Наказанието ще послужи като предупреждение и стимул и за другите, казаха от компанията на Джак Ма
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