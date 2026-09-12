ББР и Алианц Банк България стартират ново партньорство в подкрепа на бизнеса по програма InvestEU
Подкрепата на ББР се реализира по две направления на InvestEU - „Държава членка“ и „ЕС“
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Подкрепата на ББР се реализира по две направления на InvestEU - „Държава членка“ и „ЕС“
Банката осъществи успешно публично предлагане на емисията за институционални и професионални инвеститори
Дизайнът им изобразява елементи от логото на бранда в динамично движение
Проектът ще се изпълнява в партньорство със Софтуер Груп – глобална технологична компания с централа в София
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings Ltd. на 10 юни 2016 г. потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Алианц Банк България от "ВВВ+", със с...
Безконтактните банкови карти вече набират скорост като следващия нов продукт, който ще става все по-предпочитан от клиентите. Все повече хора откриват...
Българите използват своите банкови карти все по-често и за все по-малки суми, сочи проучване на Visa Europe за 2013 г. В същото време общата сума на п...