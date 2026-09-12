Легендарен хисарски бандит открит мъртъв
На зловещате гледка се натъкнал 46-годишен минувач
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На зловещате гледка се натъкнал 46-годишен минувач
Милиардерът, срещу когото са повдигнати 18 обвинения, взе да разказва приказки
Купища пари, чиято стойност в момента се уточнява, са открили антимафиоти в специален тайник, намиращ се в дома на тъста на шефа на ИААА Цветелин Цвет...