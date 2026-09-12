Alfa Romeo и Maserati отварят нова страница в автомобилното изкуство
BOTTEGAFUORISERIE е люлка на персонализираните автомобили, реставрации и върхови спортни технологии
Следете всички новини, анализи и коментари за Алфа Ромео. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
BOTTEGAFUORISERIE е люлка на персонализираните автомобили, реставрации и върхови спортни технологии
Загатна за дебюта на много интересен автомобил
Титлата е четвърта за марката в последните 5 години
Решението е по случай 110-годишната история на марката
Лондон. Във Великобритания беше продаден най-скъпият в историята на компанията Alfa Romeo автомобил. Макар и да не е направен от скъпоценни камъни, а...