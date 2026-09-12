Симеон Дянков получи ключов пост в Украйна!
Новината съобщи руската редакция на Би Би Си
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Новината съобщи руската редакция на Би Би Си
Финансовата институция е четвърта по размер на кредитите и депозитите Пощенска и Алфа банк вече са едно цяло, след като днес беше финализирана сделка...
Подписаха окончателно споразумение за покупка на клона на гръцката банка Гръцките Юробанк Ергасиас (Юробанк) и Алфа Банк обявиха, че са сключили окон...
Пощенска банка, която купи клона на гръцката Алфа банк в България, ще запази всички действащи досега условия - лихви, такси и др., за клиентите на про...
Гръцката банка Юробанк Ергасиас купува клона на гръцката Алфа Банк в България, съобщи Ройтерс. У нас Алфа Банк има 80 офиса в цялата страна и работи...
Алфа Банк не иска да управлява "Икономедиа", но може да потърси купувач, ако получи активите на компанията. Това стана ясно от думите на шефа на Алфа...