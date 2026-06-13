Откриват обновената "Алея на творците"
Министърът на културата Вежди Рашидов и представители на медиите и на творческите гилдии в понеделник – 6 април, от 11 часа ще се поклонят заедно пре...
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Министърът на културата Вежди Рашидов и представители на медиите и на творческите гилдии в понеделник – 6 април, от 11 часа ще се поклонят заедно пре...