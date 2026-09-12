Багери сриват прочут наш завод. Легенда на три столетия си отиде
Иcтopиятa нa пpeдпpиятиeтo мoжe дa ce пpocлeди oт 1892 г.
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Иcтopиятa нa пpeдпpиятиeтo мoжe дa ce пpocлeди oт 1892 г.
Един зависим човек, който търси поредната си доза, е готов на всичко, възмущават се жителите
Вече има сключена сделка за фабрика "Ален мак"
За трети път ще останат за два дни сухи чешмите в пет благоевградски квартала и едно село. Голяма авария на довеждащ водопровод отвори много работа на...
Във връзка с отстраняване на авария на довеждащ водопровод във вторник /5 април/ за втори път ще бъде спряно подаването на вода в 5 квартала на Благое...
Пловдив. Разпродажбата на някогашния козметичен гигант "Ален мак" зацикли. На втория търг за част от имуществото на емблематичното предприятие не се я...