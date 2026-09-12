Всичко за Александра Жекова

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Последни новини Спорт
Злато за Сани Жекова от Fibank

Злато за Сани Жекова от Fibank

Генералният спонсор на Българския олимпийски комитет (БОК) - Fibank (Първа инвестиционна банка) награди на стилна церемония днес най-добре представила...

21 февруари | 14:25
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Жекова се уреди с нов борд

Жекова се уреди с нов борд

Жекова се уреди с нов борд за предстоящия сезон. Моделът е конструиран от баща й и неин треньор Виктор Жеков. "Ще започна да го карам от тази година,...

02 ноември | 21:40
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Жекова мисли за отказване

Жекова мисли за отказване

Александра Жекова сериозно обмисля да спре със сноуборда. Това разкри самата тя пред TV7. "Има вероятност да не продължа", обяви петата от олимпиадата...

19 декември | 20:35
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Сани стана трета в света

Сани стана трета в света

Вейсоназ. Златната българска сноубордистка Александра Жекова завърши на трето място в крайното класиране за Световната купа по бордъркрос.     Жеко...

15 март | 15:36
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Лъвче и цветя за Сани Жекова

Лъвче и цветя за Сани Жекова

София. Олимпийската ни гордост Александра Жекова се прибра рано тази сутрин с полет от Истанбул. На летището в София я чакаха тълпа от журналисти и фе...

19 февруари | 11:11
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Жекова: За мен това е победа

Жекова: За мен това е победа

Сочи. "Наслаждавах се на публиката. За мен това е победа! Благодаря на хората в България. Хора, много ви обичам! Продължавайте напред и гонете мечтите...

16 февруари | 16:47
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