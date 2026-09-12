Злато за Сани Жекова от Fibank
Генералният спонсор на Българския олимпийски комитет (БОК) - Fibank (Първа инвестиционна банка) награди на стилна церемония днес най-добре представила...
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Генералният спонсор на Българския олимпийски комитет (БОК) - Fibank (Първа инвестиционна банка) награди на стилна церемония днес най-добре представила...
Сноубордистите да имат свой дом, какъвто имат състезателите по футбол, волейбол и баскетбол. За това апелира на днешната пресконференция на БФСки Геор...
Най-добрата българска сноубордистка Сани Жекова постигна днес своя връх през сезона по време на световната купа в Съни Валей (Рус). Българската прима...
Александра Жекова записа най-доброто си класиране за сезона в дисциплината бордъркрос от Световната купа по сноуборд. Българката се нареди на четвърт...
Радослав Янков се размина с трета победа за Световната купа по сноуборд. 25-годишният състезател завърши втори на паралелния гигантски слалом в Рогла,...
Жекова се уреди с нов борд за предстоящия сезон. Моделът е конструиран от баща й и неин треньор Виктор Жеков. "Ще започна да го карам от тази година,...
Французойката Нели Локо Моне попречи на Сани Жекова да заеме място на подиума в сноуборд кроса за световната купа във Вейсоназ (Швейц). Българката ст...
Гранада. Българската сноубордистка Александра Жекова спечели златен медал от зимната универсиада в Гранада в сноуборд кроса. 27-годишната ни състезат...
Трима олимпийци от игрите в Сочи ще ни представят на започващата в събота зимна универсиада, която за първи път в историята ще се проведе на две места...
Александра Жекова сериозно обмисля да спре със сноуборда. Това разкри самата тя пред TV7. "Има вероятност да не продължа", обяви петата от олимпиадата...
София. Най-успешната българска сноубордистка Александра Жекова ще бяга на 4 октомври с малчуганите в детския маратон, който е част от първото по рода...
Вейсоназ. Златната българска сноубордистка Александра Жекова завърши на трето място в крайното класиране за Световната купа по бордъркрос. Жеко...
Държавата даде 2,5 млн. за старт на новия стадион
София. В състезателна атмосфера човек си помисли за медала, обикновено винаги бърка и затова е много важно да се концентрираш върху работата си. „Това...
София. Олимпийската ни гордост Александра Жекова се прибра рано тази сутрин с полет от Истанбул. На летището в София я чакаха тълпа от журналисти и фе...
Звездата ни в сноуборда пета на олимпиадата
Сочи. "Наслаждавах се на публиката. За мен това е победа! Благодаря на хората в България. Хора, много ви обичам! Продължавайте напред и гонете мечтите...
Сноубордистът Радослав Янков взе 18-ата квота за България
Андора. Водещата българска сноубордистка Александра Жекова се размина с втори пореден подиум на сноубордкрос за Световната купа във Валнорд (Андора)....