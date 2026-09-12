Ще има ли зелен сертификат за хората с антитела
Другата седмица ще има решение на този въпрос
Следете всички новини, анализи и коментари за Александър Златанов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Другата седмица ще има решение на този въпрос
Дават повече пари за лечение на Ковид
Д-р Александър Златанов спасил пациент с 40 минути сърдечен масаж В напечената ситуация със спешната помощ здравното министерство сложи нов директор...