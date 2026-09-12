Всичко за Александър Златанов

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Смело сърце в Бърза помощ

Смело сърце в Бърза помощ

Д-р Александър Златанов спасил пациент с 40 минути сърдечен масаж В напечената ситуация със спешната помощ здравното министерство сложи нов директор...

05 юни | 22:30
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