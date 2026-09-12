Всичко за Александър Велев

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Александър Велев пое БНР

Александър Велев пое БНР

Александър Велев е новият генерален директор на БНР. Той бе избран от СЕМ измежду 12 кандидати за шеф на общественото радио. Кандидатите за поста бяха...

17 май | 9:34
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