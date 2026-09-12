След Маринкова БНР спира и бюлетина за Дунав
Протестна декларация настоява журналистката да бъде върната на работа Легендарното "сан шанжман" вече няма да звучи в ефира Ден след като освободи и...
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Протестна декларация настоява журналистката да бъде върната на работа Легендарното "сан шанжман" вече няма да звучи в ефира Ден след като освободи и...
Когато има политически натиск върху радиото, падат правителства Обмислям да пуснем отново телефон на слушателя, казва Александър Велев Точно преди 1...
Александър Велев е новият генерален директор на БНР. Той бе избран от СЕМ измежду 12 кандидати за шеф на общественото радио. Кандидатите за поста бяха...