Продължава напрежението в Донецка област
Напрегната остава обстановката в Източна и Южна Украйна. Акцията на армията в Донецка област продължава. Бяха подновени бойните действия в украински...
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Напрегната остава обстановката в Източна и Южна Украйна. Акцията на армията в Донецка област продължава. Бяха подновени бойните действия в украински...
Киев. Силова операция започва в северната част на Донецка област. Това обяви изпълняващият длъжността президент на Украйна Александър Турчинов, цитира...
В Украйна външният министър се срещна с временния президент Александър Турчинов