Ботев Пловдив привлече Сашо Тонев
"Канарчетата" изпревариха ЦСКА за подписа на национала
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"Канарчетата" изпревариха ЦСКА за подписа на национала
Букмейкърите натопиха "Фрозиноне" за 3 мача Тото скандалът в Италия достигна и до "Серия А". Отборът на "Фрозиноне", за който рита Александър Тонев,...
Националът Александър Тонев ще има шанс да си направи сам подарък за ЧРД. Днес крилото навършва 26 години и ще може го отпразнува с гол. Юношата на ЦС...
Феновете на "Селтик" обявиха Александър Тонев за провал. Привържениците на "детелините" не крият своето разочарование от представянето на халфа през с...
Сашо Тонев и неговия "Селтик" пропусна страхотен шанс да спечелят требъл този сезон. "Детелините" отпаднаха с 2:3 (1:1 в редовното време) след продълж...
Българският национал остава в Глазгоу поне до лятото Вот на доверие получи българският национал Александър Тонев от "Селтик". Мениджърът на "детелини...
Санкцията на Тонев е арабска обяви агентът на българския национал Антъни Раво. Той се солидаризира с феновете на "Селтик", които смятат, че подобно ре...
Шотландски топадвокат ще се пробва да измъкне Александър Тонев по обвинението в расизъм. Утре в 18,00 ч местно време стартира изслушването на втора ин...
Бившият съдия Кени Кларк скочи на футболната асоциация в Шотландия заради Александър Тонев. Реферът, който в момента работи като адвокат заяви пред "B...
Глазгоу. Селтик официално обжалва наказанието на Александър Тонев от 7 мача, което българинът получи, след като бе намерен за виновен по обвиненията в...
София. Във връзка с наказанието за расизъм, което получи българският национал Александър Тонев от шотландската футболна асоциация, Българският футболе...
Александър Тонев е изпаднал в депресия, след като беше наказан със 7 мача за расизъм. Това разкри мениджърът му в "Селтик" Рони Дейла. "Много сме раз...
Глазгоу. Вчера Шотландската футболна федерация призна за виновен Александър Тонев по обвинението, че е обидил на расистка основа Шей Логън по време на...
Наказаха крилото на Селтик Александър Тонев да пропусне седем мача заради използване на обиди от расистки характер, съобщи ВВС. И уточни, че българинъ...
Българинът Александър Тонев изигра силен мач и помогна на "Селтик" при победата с 2:1 над румънския "Астра" у дома. Националът се появи след почивкат...
Клубът на Александър Тонев "Селтик" прати 11 души в болница със салмонела. Пострадалите са яли във ВИП ложата на стадиона на "детелините" по време на...
Александър Тонев ни погледна в очите и каза, че е невинен, разкри пом. треньорът на "Сетлтик" Джон Колинс. Както е известно националът ни обвинен, че...
Глазгоу. Александър Тонев влезе като резерва при победата на своя Селтик с 3:0 над гостуващия Хартс в мач от третия кръг на турнира за Купата на лигат...
Глазгоу. Мениджърът на Селтик Рони Дейла заяви, че вярва и има доверие на Александър Тонев, след като българският футболист бе замесен в расистки скан...
Глазгоу. Обвиненията от страна на Абърдийн срещу играещия за Селтик Александър Тонев за обида на расова основа по всяка вероятност ще пропаднат, а при...