Всичко за Александър Тонев

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Последни новини Спорт
БФС защити Александър Тонев

БФС защити Александър Тонев

София. Във връзка с наказанието за расизъм, което получи българският национал Александър Тонев от шотландската футболна асоциация, Българският футболе...

04 ноември | 15:47
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Тонев изпадна в депресия

Тонев изпадна в депресия

Александър Тонев е изпаднал в депресия, след като беше наказан със 7 мача за расизъм. Това разкри мениджърът му в "Селтик" Рони Дейла. "Много сме раз...

02 ноември | 17:10
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"Селтик" трови ВИП гости

"Селтик" трови ВИП гости

Клубът на Александър Тонев "Селтик" прати 11 души в болница със салмонела. Пострадалите са яли във ВИП ложата на стадиона на "детелините" по време на...

04 октомври | 17:55
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