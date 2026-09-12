Всичко за Александър Поветкин

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$23 млн. за Кличко-Поветкин

$23 млн. за Кличко-Поветкин

Панама. Рекордните за Европа $23 млн. извади руски бизнесмен, за да откупи правото за провеждане на мача между световния шампион Владимир Кличко (Укр)...

24 април | 18:53
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