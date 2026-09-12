И Поветкин гърми заради мелдоний
Боксьорът Александър Поветкин е поредната руска звезда, която изгоря с положителна проба за мелдоний. В резултат двубоят между него и световния шампио...
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Боксьорът Александър Поветкин е поредната руска звезда, която изгоря с положителна проба за мелдоний. В резултат двубоят между него и световния шампио...
Руснакът Александър Поветкин победи Майк Перес (Куба) за 91 секунди в двубой в тежка категория. Двубоят беше елиминационен за определяне на официални...
Нов мач между Владимир Кличко и Александър Поветкин е неизбежен. Това обяви мениджърът на руснака Андрей Рябинский. Двамата се биха точно преди една г...
Москва. Кубрат Пулев има уреден мач с най-силния руснак в професионалния бокс Александър Поветкин. Не е първоаприлска шега, а новина от самия Поветкин...
Киев. Изглежда, че Владимир Кличко е на път отново да избегне двубой с Кубрат Пулев. Кобрата се превърна в официален претендент за световната титла в...
Панама. Рекордните за Европа $23 млн. извади руски бизнесмен, за да откупи правото за провеждане на мача между световния шампион Владимир Кличко (Укр)...