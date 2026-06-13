14-годишен писател представи своя книга
„Походът на книгите" стигна до училища и детски градини и в Кърджали. 14-годишният Александър Гинчев представи пред малките читатели книгата си „Щастл...
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„Походът на книгите" стигна до училища и детски градини и в Кърджали. 14-годишният Александър Гинчев представи пред малките читатели книгата си „Щастл...