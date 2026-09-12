Двойна трагедия в семейството на легендарен български медик
Проф. Александър Чирков си отиде от този свят през 2020
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Проф. Александър Чирков си отиде от този свят през 2020
Едно решение на Христо Хинков предизвика гнева на лидера на ИТН
Дълги години именитият лекар лекуваше сърцата на своите пациенти
Проф. д-р Николай Димитров беше назначен на 18 юли 2022 г. до провеждане на конкурс
Това го е казал на депутата Георги Марков
Здравният министър изказа съболезнования за проф. Чирков
Бащата на съвременната сърдечно-съдова медицина у нас си отиде на 82
Той може да стане агресивен по лабораторен път
Уникалната за ЮИ Европа трансплантация на сърце и бял дроб обаче завършва с фатален край
От молове и бакалници болница не става, казва проф. Александър Чирков