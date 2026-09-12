Зетят на Антов със сделка часове преди разстрела
Криминалистите убедени, че вътрешен човек стои зад покушението Стефан Асенов заложил фирмата си срещу кредит от 473 980 лева Разстрелът на модния бо...
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Криминалистите убедени, че вътрешен човек стои зад покушението Стефан Асенов заложил фирмата си срещу кредит от 473 980 лева Разстрелът на модния бо...
Над 500 близки и приятели изпратиха убития моден бос Александър Антов на гробището в Бояна днес. Църквата се оказа тясна за хората, които бяха дошли...
От МВР не изключват модният бос да е убит от длъжници Модният бос Александър Антов може да е убит от свои близки. Това е една от версиите, по които р...
Александър Антов не е бил заплашван, нито застрашен от нещо преди убийството. Това каза в "Шоуто на Слави" по бТВ неговата дъщеря Мая Антова. Той ако...
Костюмите са предимно за износ и по поръчка, доволен политик благодари с торта 1989 г. Няколко шевни машини и десетина работнички шият в две канцелар...
Убийството на Александър Антов предизвиква истински шок! Модна къща „Агресия", на която той е собственик, е сред най-успелите български компании в сфе...
Убитият собственик на модна къща "Агресия" Александър Антов е продал завода в столичния квартал "Надежда" за жълти стотинки, научи "Стандарт" Прехвър...
Полицаите го открили едва сутринта на 200 метра от дома му в Бистрица, първо мислели, че е отвлечен Създателят на култовата модна марка за дрехи "Агр...
Александър Антов е убит с огнестрелно оръжие по главата, по която са открити две наранявания. Това съобщиха от Софийска градска прокуратура. И добавих...
Александър Антов е обезумял след смъртта на втората си съпруга Мария, научи Стандарт. Близо две години двамата водили отчаяна борба с рак на мозъка, к...
Най-известните и тиражирани личности от политиката, бизнеса, спорта и развлекателната индустрия са клиенти на Антов. Премиерът е верен на "българското...