Лео и Иняриту надхитриха академиците
Заемки от голямото арт кино и ненаграденият с години Ди Каприо принуждават журито да им присъди статуетките Дни преди церемонията на раздаването на "...
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Заемки от голямото арт кино и ненаграденият с години Ди Каприо принуждават журито да им присъди статуетките Дни преди церемонията на раздаването на "...
Номинираният режисьор копирал цели сцени от великия си предшественик Никой няма съмнение в страхотните кинаджийски умения на Алехандро Иняриту - режи...
Творецът трябва постоянно да изпробва границите си, казва номинираният за "Оскар" кино ас Алехандро Иняриту не се нуждае от представяне. Всички погле...
Алехандро Гонзалес Иняриту води екипа си през тежки зимни условия за снимките на "Завръщането"
Алехандро Иняриту е име, което вече 15 години прави страховити ленти в киното, но едва сега получи световно внимание след триумфа на "Бърдмен" на нагр...
Когато Уейн Рууни се пенсионира, ще го снимам във филм, казва режисьорът на фаворита за "Оскар" "Бърдмен" Преди две десетилетия името Алехандро Гонса...