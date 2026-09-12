Отиде си бащата на най-великия скиор. Спортът в траур
Той бе първият му треньор
Следете всички новини, анализи и коментари за Алберто Томба. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той бе първият му треньор
Алберто Томба си пада по манекенки от край време
Две от легендите на световните ски Алберто Томба и Петър Попангелов вече са заедно в Банско. Двамата са ВИП гости на стартовете от Световната купа в...
14 хиляди откриха ски сезона в Банско
Бийвър Крийк. Кралят на гигантския слалом Тед Лигети записа нова славна страница в историята на ските. Той спечели втория за сезона старт в коронната...
Легинди в ските мерят сили с аматьори
Банско. Кръстникът на най-известната писта в Банско Алберто Томба ще открие ски сезона във водещия български ски курорт на 14 декември. Новината съобщ...