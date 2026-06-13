Пламен Моллов съди "Аладин Фуудс"
Бившият вече директор на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) Пламен Моллов ще съди веригата за бързо хранене "Аладин Фуудс" за клевет...
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Бившият вече директор на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) Пламен Моллов ще съди веригата за бързо хранене "Аладин Фуудс" за клевет...
Сигналът за корупция не е единствен, призна министър Десислава Танева Премиерът Бойко Борисов освободи от длъжност изпълнителния директор на Българск...
И собственикът на веригата, и шефът на Агенцията по храните искат прокуратурата да се намеси Земеделският министър Десислава Танева започва проверка...