Безплатен аквапарк в Албена за всички първокласници
Лица под 16 години се допускат само с придружител
Следете всички новини, анализи и коментари за Аквамания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лица под 16 години се допускат само с придружител
Атракционът зае престижната осма позиция, класацията е на база отзивите на хиляди потребители от цял свят
Аквапаркът „Аквамания", във ваканционно селище Албена, отваря врати на 1 юни, съобщиха от комплекса, като добавят, че по повод празника на детето – 1...