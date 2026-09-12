Окончателно! Пребилата бебе акушерка ще лежи 18 г. в затвора
Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване
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Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване
Вчера страната ни получи първата пратка от 2400 дози
Софийският апелативен съд изслуша днес пледоариите по делото срещу Емилия Ковачева
Дори акушерката Емилия Ковачева да е нанесла удар на новороденото бебе Никол, той не е довел до състоянието на детето. Самата Ковачева е била незаконн...
Продължава делото срещу акушерката Емилия Ковачева, подсъдима за опит за убийството на новородено, съобщава БНР. На последното заседание, като адвокат...
Граждански иск от 400 000 лв. предявиха срещу акушерката Емилия Ковачева родителите на бебето, което тя бе заснета как матретира. Ковачева се изправи...
Акушерката Емилия Ковачева се изправя пред съда. Тя е обвинена в опит за убийството на новородената Никол, както и нанасяне на лека телесна повреда на...
„Не чувствам вина, защото не съм била бебета". Това заяви акушерката Емилия Ковачева, която се изправя пред съда на Бабинден. Акушерката е обвинена в...
Софийският градски съд ще гледа делото срещу Емилия Ковачева, обвинена за жесток побой над новородено в софийска клиниката. Акушерката се изправя пред...
Софийска градска прокуратура даде на съд акушерката Емилия Ковачева и внесе обвинителния акт срещу нея. Ковачева е обвинена в опит за убийство на ново...
Главоболие, болки в стомаха и безсъние. Това са част от задравословните проблеми, които има Емилия Ковачева, пребива новородено през април. Припомняме...
Адвокатът на акушерката Емилия Ковачева, която преби бебе в столична болница, поиска отвод. Причината - двама от тримата магистрати вече са разглежда...
Aкушерката, която e обвинена за побой над новородено в столичната болница "Софиямед", иска да бъде освободена от ареста, съобщи Нова ТВ. Емилия Ковач...
Физически не е възможно да се преглеждат записите то всички камери в болницата, трябва 8 души да ги гледат 24 часа. Никоя болница в България и по свет...
Съдът отказа да пусне Ковачева, била изключително обществено опасна Издирват родителите на тормозените пеленачета, за да й повдигнат нови обвинения...
Акушерката Емилия Ковачева е посягала и на други деца, заяви прокурорът по делото, в което тя е обвинена за побой над бебе на 4 дни. Това стана ясно п...
Акушерката Емилия Ковачева иска да излезе на свобода. В края на април тя нанесе побой на новородено бебе в столичната болница "Софиямед", а днес Софи...
Акушерката, която преби малката Никол, е почивала непосредствено преди жестокия инцидент. Емилия Ковачева не е била на работа от 10 до 15 април, заяви...
Ръководството на болница "Софиямед" излезе с официално становище, относно направената проверка в болницата, дежурствата на акушерката Емилия Ковачева...
Все повече се подобрява състоянието на пребитото бебе Никол, което стана жертва на акушерката Емилия Ковачева. Новороденото е започнало да се храни с...