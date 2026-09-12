Концерт „Ако си дал...” в подкрепа на болен студент
Благотворителен концерт под надслов „Ако си дал..." в помощ на Ненад Костадинов ще се проведе в Благоевград. Инициативата е на 16 ноември, понеделник,...
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Благотворителен концерт под надслов „Ако си дал..." в помощ на Ненад Костадинов ще се проведе в Благоевград. Инициативата е на 16 ноември, понеделник,...
Инициативата ''Ако си дал'', в която се закупуват хладилници, в които хората оставят годна храна, за да може от нея да се възползват нуждаещи се, се р...
Уличните хладилници, от които хората в нужда могат да вземат безплатно храна, вече са 28. Това съобщи пред бТВ Стефан Чолаков, който първи обособи хла...