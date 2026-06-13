Градът на розите става и академичен център
Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и кметът на Казанлък Галина Стоянова подписаха меморандумът за сътрудничество, който предвижда разкриван...
Следете всички новини, анализи и коментари за Академичен Център. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и кметът на Казанлък Галина Стоянова подписаха меморандумът за сътрудничество, който предвижда разкриван...