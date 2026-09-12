Домашен арест за 7 души, обвинени за радикален ислям
Окръжният съд в Пазарджик пусна под домашен арест още седем души, обвинени в проповядване на радикален ислям у нас. Става въпрос за Ангел Симов-Айри,...
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Окръжният съд в Пазарджик пусна под домашен арест още седем души, обвинени в проповядване на радикален ислям у нас. Става въпрос за Ангел Симов-Айри,...
Пазарджик. Пазарджишкият съд ще гледа днес мерките за неотклонение на арестуваните в акцията на ДАНС и Прокуратурата във вторник в ромските махали на...
30 свидетели твърдят, че имамът ги е призовавал към джихад Задържаният като лидер на група за проповядване на радикален ислям Ахмед Муса може да се и...
Пазарджик. „Всичко е лъжа, няма такива работи, никой нищо не плаща, аз искам, аз ги обличам заради Бога, обичам Бога ми и обличам". Така съпругата на...
Полиция и жандармерия блокираха рано сутринта ромските махали в Пазарджик, Пловдив, Хасково и Смолян. Мащабната акция под ръководството на ДАНС и прок...
Пазарджик. Полицията е задържала Ахмед Муса Ахмед при спецакцията в Пазарджик. Той вече има присъда за проповядване на радикален ислям. По данни на Б...