Краят на дружбата между Давутоглу и Ердоган
Турският премиер Давутоглу се оттегля от председателския пост на управляващата партия. Предполага се, че скоро той ще напусне и премиерското кресло. В...
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Турският премиер Давутоглу се оттегля от председателския пост на управляващата партия. Предполага се, че скоро той ще напусне и премиерското кресло. В...
Турция пуска високоскоростна жп линия между София и Истанбул. Това съобщи турският премиер Ахмед Давутоглу след като проведе среща с българския си ко...
"Атака" на протест против посещение на турския премиер Ахмед Давутоглу в България. Волен Сидеров и негови симпатизанти излязоха пред сградата на БНБ,...
Турският премиер Ахмед Давутоглу не изключи възможността за изпращане в Сирия на турски войски за защита на "зоната за сигурност". В интервюто за Би...
София. "Отношенията между България и Турция се развиват в позитивен план и желанието на двете страни е да се концентирраме върху позитивен дневен ре...