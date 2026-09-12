Инфаркт покоси създателя на Агромах
Трагедия се случила след планова операция
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Трагедия се случила след планова операция
Прокуратурата продължава действията по разследването на благоевградската фирма "Агромах" и свързаното с нея дружество "Пътища Пловдив" АД. Предстоят р...
Барети влязоха в складовете на строителни фирми в София, Благоевград и Лом при спецакция под ръководството на Специализираната прокуратура. Антимафиот...