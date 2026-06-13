Аграрници честват Гергьовден с конни състезания и залесяване
В аграрния факултет на Тракийския университет през новата учебна година ще се обучават общо 320 студенти С куп културни и спортни прояви студентите и...
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В аграрния факултет на Тракийския университет през новата учебна година ще се обучават общо 320 студенти С куп културни и спортни прояви студентите и...